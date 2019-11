Dieta del latte per dimagrire 5 kg

La dieta del latte può far dimagrire fino a 5 kg in 7 giorni. La dieta del latte nata in Portogallo prevede un abbondante consumo di latte ogni giorno accompagnato da frutta, carne, uova e formaggio magro.

La dieta del latte è molto restrittiva e non è adatta a tutti, motivo per cui raccomandiamo di non seguire questa dieta senza aver consultato il proprio medico di famiglia. La dieta del latte non è adatta a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta del latte per dimagrire fino a 5 kg in 8 giorni. Lunedì: 6 bicchieri di latte; martedì: 4 bicchieri di latte e 2 frutti di stagione; mercoladì: 2 bicchieri di latte, 2 frutti e 100 grammi di formaggio light; giovedì: 4 bicchieri di latte, un frutto e una bistecca di carne magra cotta alla piastra senza olio; venerdì: 2 bicchieri di latte, 2 frutti di stagione, un uovo sodo con un filo d’olio d’oliva, una bistecca alla piastra; sabato: 2 bicchieri di latte, un frutto, un uovo sodo con un filo d’olio d’oliva, una bistecca alla piastra, 100 grammi di formaggio light spalmabile; domenica: 3 bicchieri di latte e 3 frutti di stagione.

Durante la dieta del latte si può consumare durante tutto l’arco della giornata il tè verde, che non deve essere però dolcificato con lo zucchero; per consumare il latte e variare il menù si può frullare la frutta e preparare un frappè; la bistecca di carne rossa può essere alternata con la carne bianca, come il petto di pollo o il tacchino; il formaggio deve essere di tipo light, come la ricotta o la robiola. Infine ribadiamo ancor una volta che trattandosi di una dieta molto sbilanciata non si deve fare se non dopo aver consultato uno specialista. Gli esperti e i nutrizionisti sconsigliano sempre un regime alimentare di questo tipo che prevede un dimagrimento veloce e consiglia invece un tipo di alimentazione che avviene lentamente, ma che possa essere duraturo nel tempo. Infine ricordiamo che questo tipo di dieta non può essere seguito per molto tempo in quanto potrebbe provocare gravi danni alla salute.