Come promuovere aziende con Linkedin: corso a Scicli

Come promuovere le aziende con LinkedIn, da IBC a Scicli un corso spiega come fare. I social rappresentano una risorsa sempre più importante per professionisti, attività commerciali, piccole e medie imprese.

Non sempre, però, questa consapevolezza è accompagnata da una conoscenza adeguata delle differenti modalità, degli strumenti e delle opportunità offerte dalle principali piattaforme online. Per questo Imbastita Business Campus, azienda di formazione manageriale e consulenza di direzione per piccole e medie imprese, ha ideato un ciclo di incontri su come utilizzare al meglio i social per chi fa business. I corsi si svolgeranno nei locali di Contrada Imbastita 2/E a Scicli. Il primo appuntamento è per sabato 23 novembre dalle 9 alle 13 con un corso di formazione dal titolo “LinkedIn for Business”. Relatore sarà Gaetano Torrisi, docente di Marketing all’Università di Siena, consulente di importanti realtà imprenditoriali, già ospite di IBC lo scorso maggio per un aperitivo d’impresa su “Giudizi e recensioni online". Con oltre 562 milioni di utenti, LinkedIn è la piattaforma di professional networking più popolare e apprezzata al mondo.

Nata come piattaforma di “recruitment“, dove i professionisti potevano pubblicare e condividere i curricula per trovare lavoro o collaborazioni, oggi questo canale è diventato uno dei più utilizzati anche per promuoversi e promuovere la propria azienda. Non tutti sono consapevoli dell’importante ruolo che LinkedIn può avere all’interno di una strategia di comunicazione. LinkedIn non si aggiunge alle strategie social di un'azienda, ma le completa. Con poche modifiche, un post pubblicato su Facebook può essere trasferito anche suLinkedIn. La sua capacità di coinvolgere manager, dipendenti e collaboratori nella promozione dell’azienda, di costruire relazioni, generare lead, acquisire informazioni utili, migliorare la brand reputation e creare proficue comunità online sono solo un esempio di ciò che si può fare su questo social.

Per questo LinkedIn dovrebbe avere un ruolo più definito all’interno di un piano di comunicazione integrata, anche alla luce delle novità da poco introdotte e che saranno illustrate nel corso. Nel suo intervento Torrisi parlerà, in particolare di come creare una pagina aziendale efficace, aumentare la visibilità sui motori di ricerca e avere contatti rilevanti (lead) per la propria rete. Il relatore, inoltre, spiegherà che cosa sono le pagine affiliate e come vanno concepite, l’importanza di un piano editoriale e il funzionamento dell’Advertising su LinkedIn. Gli aspetti teorici saranno illustrati mediante l’analisi e la discussioni di case history di successo. Il corso, acquistabile da questo link, avrà la durata di 4 ore.