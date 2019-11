Loculi inaccessibili al cimitero di Modica

Loculi inaccessibili nella parte vecchia del cimitero di Modica. E’ quanto si legge nella nota del consigliere comunale Mommo Carpentieri. “È gravissima la situazione di disagio che stanno vivendo migliaia di famiglie modicane che non possono neanche portare un fiore ai loro cari defunti perché si ritrovano con l’accesso interdetto ai loculi del colombario del “Circolo Di Vittorio” al Cimitero Comunale di Modica.

Una situazione che si protrae ormai da diversi anni e destinata a perdurare ancora per chissà quanto negando, di fatto, la possibilità ed il diritto a moltissimi cittadini di ricordare i propri cari nella parte vecchia del cimitero dove la zona è stata dichiarata a rischio”. È quanto dichiara il consigliere comunale di Forza Italia, Mommo Carpentieri, che continua: “Sono migliaia i loculi interessati ed ancora di più le famiglie modicane coinvolte in un disservizio reso ancora più assurdo dal silenzio preoccupante che si registra sull’argomento. Si assiste attoniti ad un rimpallo di responsabilità tra l’amministrazione comunale ed i rappresentanti del Circolo Giuseppe di Vittorio senza ormai un punto di riferimento.

C’è anche chi avrebbe proposto di far pagare i lavori di ristrutturazione direttamente ai familiari dei defunti. Credo invece – continua Carpentieri – che, sia per senso civico, sia per una questione di correttezza nei confronti delle famiglie coinvolte, l’amministrazione comunale dovrebbe impegnarsi al fine di trovare una soluzione immediata al problema dei loculi inaccessibili nella parte vecchia del cimitero. Quello che nell’immediato di concreto si può e si deve fare – conclude Carpentieri – è convocare un consiglio comunale aperto per discutere ed affrontare in via definitiva una questione destinata, altrimenti, a restare irrisolta in sfregio ad ogni principio morale, civico e religioso”.