Natale a Ragusa, il Comune affitta i locali di via del Mercato

L’Amministrazione comunale intende concedere in locazione per il periodo di Natale i locali di via del Mercato. L’Amministrazione comunale al fine di rivitalizzare nel corso delle prossime festività natalizie una zona del quartiere del centro storico di Ibla, intende concedere in locazione i locali via del Mercato creando all’interno delle 9 botteghe presenti nel complesso immobiliare di proprietà dell’Ente, un punto di attrazione commerciale.

Per questo motivo la Giunta Municipale con delibera n 633 del 12 novembre ha approvato un atto di indirizzo a mezzo del quale decide di concedere in affitto dal 7 dicembre prossimo fino al 13 gennaio 2020, n. 9 botteghe site in via del Mercato per essere adibite alla esposizione e vendita di prodotti alimentari e non, con la possibilità anche di esporre e vendere ceramica artistica, creazioni artigianali e del vivaismo. Il canone d’affitto per l’intero immobile sarà determinato da offerta al rialzo su un canone a base d’asta di € 900,00 per il periodo sopraindicato. La Giunta Municipale con l’atto in questione demanda al dirigente del Settore VI di avviare la procedura volta alla pubblicazione di una manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti interessati all’affitto dell’immobile