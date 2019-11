E’ stato il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, a consegnare l’attestato formativo ai quindici giovani della provincia di Ragusa che hanno superato il corso di operatore di centro benessere e massaggiatore antistress e sportivo promosso da Formaservizi consulenza aziendale e Well3, in collaborazione con Qs Italia, ente di certificazione delle professioni.

Il Comune di Ragusa ha patrocinato l’iniziativa. “Ritengo – ha detto il sindaco nel corso della simpatica cerimonia tenutasi ieri sera in un locale del centro città – che avere l’opportunità di apprendere le tecniche di una professione in grande espansione sia un passo avanti per la crescita personale di ciascuno di voi, a maggior ragione se tale è la strada che si intende intraprendere in via definitiva per il futuro. Oggi queste professioni sono guardate con particolare interesse da chi opera nell’ambito in questione, quello dei centri benessere, ma anche dalle società sportive”. I partecipanti al corso, durato un anno circa, hanno sostenuto, nei giorni scorsi, gli esami nella sede di Qs Italia, prima fase zona industriale a Ragusa, nel corso dei quali è stato possibile testare il grado di preparazione di ogni candidato. Salvatore Campo di Well3 ha ringraziato il sindaco Cassì per la propria presenza e, alla presenza degli istruttori, ha rilanciato spiegando che “in occasione del prossimo corso, che partirà il 2 dicembre, metteremo a disposizione un’attività di formazione in maniera completamente gratuita a un soggetto che sarà individuato dall’ufficio Servizi sociali del Comune di Ragusa.

E’ una occasione che vogliamo dare – ha aggiunto Campo – per aiutare una persona che può avere bisogno e che non trova lavoro, fornendogli quindi tutti gli strumenti per formarsi in un settore che risulta essere, come da tutti ammesso, in notevole espansione e grazie al quale, così come è stato per tutti i nostri allievi, è possibile coltivare una serie di occasioni occupazionali”. Molti dei corsisti, infatti, già al completamento del tirocinio pratico, hanno avuto l’opportunità, durante le scorse stagioni primaverile ed estiva, di mettere in evidenza le loro capacità professionali soprattutto all’interno di centri benessere. Ma c’è anche chi si sta scommettendo come preparatore atletico al servizio di società sportive. “Grazie al corso – aggiunge Campo – quindici persone sono state catapultate in un importante contesto che ha permesso loro, grazie alla formazione, di avviare subito l’attività lavorativa. Una opportunità davvero molto interessante”. Le iscrizioni per il nuovo corso sono in scadenza il 25 novembre. Le informazioni e i moduli per iscriversi possono essere recuperati sul sito www.well3.it oppure su Facebook nella pagina “Formaservizi Ragusa”, sede in via Dante 127.