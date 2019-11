Billie Eilish torna con il singolo Everything i Wanted

MILANO - Dopo la pubblicazione del suo disco di debutto n.1 in America "When We All Fall Asleep, Where Do We GO?", Billie Eilish ha pubblicato un nuovo brano inedito dal titolo "everything i wanted".

Registrata tra il suo studio casalingo a Highland Park e on the road durante il suo tour estivo, anche questa traccia porta la firma di Billie Eilish e di Finneas, suo unico collaboratore, produttore e amato fratello maggiore. Billie Eilish e' ufficialmente la prima artista nata in questo millennio ad aver raggiunto sia la posizione n. 1 dei dischi che dei singoli e ad oggi e' la terza artista femminile negli ultimi 31 anni con piu' canzoni in vetta alla Billboard Alternative Songs airplay chart (insieme a Alanis Morrissette e Sinead O'Connor).

