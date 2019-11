Modica, oggi i funerali di Peppe Lucifora

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 15 nel Duomo di San Giorgio a Modica i funerali di Peppe Lucifora, il 58enne modicano ucciso domenica scorsa all’interno della sua abitazione.

Il feretro di Lucifora ieri mattina è stato trasportato al Duomo di San Giorgio dove è stata allestita la camera ardente. Da domenica scorsa il corpo del 58enne modicano si trovava nella camera mortuaria dell’ospedale Maggiore di Modica dove era stato trasportato per eseguire l’autopsia e chiarire le cause della morte. L’esame autoptico ha confermato il decesso per asfissia indotta da azione violenta altrui. I carabinieri della Compagnia di Modica e del Reparto Operativo di Ragusa stanno continuando le indagini per ricostruire l’intera vicenda.