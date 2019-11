Pet Word a Modica per gli amici a quattro zampe

“Pet word”, secondo appuntamento dedicato all’universo dei nostri amici a quattro zampe: Luca Caliò spiega come prendersi cura del cucciolo di gatto.

Venerdì 15 novembre alle ore 18,00 nel pet store Tecnonatura di Piazzale Bruno, il veterinario Luca Caliò, direttore sanitario della Clinica Veterinaria Valle dell'Ippari, parlerà di come prendersi cura del cucciolo di gatto, nell’ambito del ciclo di incontri “Pet word”, pensato appositamente per chi vuole adottare un cucciolo ma anche per quei proprietari che desiderano vivere in modo più consapevole la loro relazione con gli animali domestici. L’evento è gratuito, ma è obbligatorio prenotare telefonando allo 0932 762750 perché i posti sono in numero limitato. Anche gli amici a quattro zampe saranno benvenuti. Nel suo intervento il veterinario illustrerà le prime fasi di vita dei gattini e le migliori modalità di interazione dell’uomo con i cuccioli, con un approccio squisitamente divulgativo, aperto alle domande e alle curiosità del pubblico.

Al termine dell’incontro, a tutti i partecipanti sarà offerto un simpatico omaggio. Si tratta del secondo appuntamento dedicato all’universo dei nostri amici a quattro zampe. Gli incontri, a cadenza mensile, affrontano vari aspetti inerenti le abitudini, la vita relazionale e il benessere dei nostri animali. Il primo appuntamento si è tenuto lo scorso 9 ottobre con una chiacchierata del tecnico veterinario Mattia Belluardo sui primi mesi di vita del cucciolo di cane). Il calendario completo di “Pet Word” prevede altri cinque incontri. Il 15 dicembre il dottor Filippo Torrisi parlerà della sterilizzazione del gatto. Il 9 gennaio 2020 Mattia Belluardo approfondirà l’argomento “Bisogni e motivazioni del cucciolo e del cane adulto”.

Il 27 febbraio Filippo Torrisi affronterà i “Problemi più ricorrenti nei cani derivanti dall’alimentazione. Il 26 marzo la dottoressa Valentina Marletta illustrerà i benefici che i gatti possono trarre dagli arricchimenti ambientali. Infine, il 16 aprile Mattia Belluardo parlerà dell’importanza dell’aspetto ludico nella relazione tra uomo e animale, in una conversazione dal titolo “Giocando s’impara”. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle ore 18,00.