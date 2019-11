Patologie della colonna vertebrale: ridurre dolore con ozonoterapia

Patologie della colonna vertebrale e come ridurre il dolore con l’ozonoterapia. La colonna vertebrale può essere interessata da diverse patologie, la maggior parte delle quali vedono un aumento dell’incidenza con l’avanzare dell’età.

Le patologie della colonna possono inizialmente essere asintomatiche o dare solo un lieve fastidio ai pazienti che ne sono affetti, ma con il progredire della condizione possono diventare anche debilitanti e rendere difficoltose anche le attività quotidiane. Per questo motivo la ricerca sui trattamenti e sulle strategie di intervento, che possano risolvere le problematiche a carico della colonna, o comunque portare sollievo ai pazienti che ne soffrono è molto attiva. Il mal di schiena ad oggi è infatti una delle cause più frequenti di assenza dal lavoro e riduzione della qualità della vita.

Protrusione discale ed ernia del disco: Una delle patologie più comuni che interessa la colonna vertebrale è la protrusione discale. In caso di protrusione, il disco intervertebrale va incontro ad una degenerazione, il che lo porta a protrudere e a spostarsi dalla sua normale sede anatomica. La protrusione del disco può portare a compressione nervosa e/o vascolare, causando dei sintomi specifici a seconda della vertebra interessata. I pazienti affetti da protrusione discale presentano alcuni sintomi caratteristici, tra cui vanno menzionati il dolore, la debolezza dei muscoli e a seconda della sede interessata la sciatica, la lombalgia, la cervicalgia, il formicolio e la perdita di forza degli arti superiori o inferiori.

È importante riconoscere questa situazione clinica, non solo per intervenire ed alleviare la sintomatologia del paziente, ma anche perché la protrusione discale può evolvere in ernia discale. Nell’ernia del disco a differenza della protrusione, in cui si ha solo uno spostamento del nucleo polposo, il materiale gelatinoso all’interno del disco intervertebrale fuoriesce in seguito a rottura dell’anulus fibroso, la membrana che lo contiene. Questa condizione può avere delle conseguenze anche gravi e causare forti dolori e sintomi associati, dovuti alla compressione delle radici nervose. In questo quadro inoltre si instaura un processo infiammatorio che porta ad ulteriori complicazioni.

Terapia del dolore per le patologie della colonna vertebrale: La terapia del dolore è quella branca della medicina che attraverso trattamenti mirati permette di alleviare il dolore e i sintomi di diverse patologie tra cui quelle della colonna vertebrale. Protrusioni discali ed ernie del disco in particolare possono essere trattate con l’ozonoterapia, una terapia che apporta diversi benefici.

L’ozonoterapia è una delle tecniche più impiegate per i pazienti che presentano queste patologie della colonna perché permette tramite infiltrazioni di una miscela di ozono medicale e ossigeno non solo di alleviare il dolore ma anche di ridurre la compressione nervosa. L’ozonoterapia in particolare permette di disidratare e ridurre il volume dell’ernia, diminuendo la compressione nervosa e al tempo stesso l’infiammazione. Rivolgendosi ad un medico specializzato che esegue la terapia del dolore, è possibile avere una diagnosi corretta e sottoporsi al trattamento più efficace per alleviare il proprio dolore. Prima di comprendere in dettaglio di cosa si tratta, è utile sottolineare l’importanza di rivolgersi solo a professionisti medici esperti.

Chi può beneficiare di questo trattamento? Possono beneficiare di questo trattamento i pazienti che presentano una protrusione discale e quelli in cui la situazione è degenerata, con la comparsa di una vera e propria ernia discale. L’ozonoterapia non ha particolari effetti collaterali e non causa allergie. Tuttavia è sconsigliata in caso di gravidanza ed in ogni caso deve essere eseguita sotto stretto controllo medico. Le patologie della colonna vertebrale possono diventare debilitanti e conoscere le armi a disposizione per trattarle aiuta a difendersi e a proteggere la qualità della propria vita. Per sfruttare al massimo i benefici dell’ozonoterapia si consiglia di rivolgersi solo a professionisti e di evitare chi pretende di offrire questo trattamento senza avere alcun tipo di competenza in materia.