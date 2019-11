Dieta, zenzero e limone per dimagrire in 3 giorni: menù

La dieta con zenzero e limone per dimagrire subito 2 kg in 3 giorni è tra le diete lampo più seguite. Si tratta di una dieta lampo che non può essere seguita oltre i 3 giorni in quanto potrebbe avere effetti negativi sulla salute.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta dei 3 giorni con zenzero e limone per dimagrire subito 3 kg. Lunedì: appena sveglie un infuso di zenzero e limone (ricetta: 300 ml di acqua, 2 cm di radice di zenzero fresca, un cucchiaio di scorzette di limone, il succo di mezzo limone). Colazione: 30 g di fiocchi d'avena e 100 ml di latte scremato con 6 mandorle e un cucchiaio di mirtilli. Spuntino: frutta. Pranzo: insalata di songino, radice di zenzero a lamelle e mezzo avocado tagliato a dadini, condita con succo di limone e un cucchiaino di olio extravergine di oliva; 60 g di pasta integra e con pomodoro fresco; verdure lesse (bietole, fagiolini, spinaci) condite con succo di limone; infuso di zenzero e limone. Cena: brodo caldo speziato preparato sciogliendo in 200 ml di acqua calda un paio di cm di radice di zenzero grattugiati, grattugiati, un cucchiaino di buccia di limone grattugiata, succo di limone e prezzemolo; 150 g di petto di pollo alla piastra con zucchine al vapore; 30 g di pane integrale.

Martedì: Appena sveglie: infuso di zenzero e limone. Colazione: uno yogurt magro con 4 mandorle a pezzettini; 30 g di pane integrale con un velo di marmellata di albicocca. Spuntino: frutta. Pranzo: insalata di songino, radice di zenzero tagliata a lamelle e mezzo avocado tagliato a dadini, condita con succo di limone e un cucchiaino di olio extravergine di oliva; 60 g di riso al vapore con dadolata di verdure al vapore; verdure lesse (bietole, fagiolini, spinaci) condite con succo di limone; infuso di zenzero e limone. Mercoledì: appena sveglie: infuso di zenzero e limone. Colazione: 150 ml di latte scremato e 4 biscotti secchi. Spuntino: frutta. Pranzo: insalata di songino, radice di zenzero tagliata a lamelle e mezzo avocado tagliato a dadini, condita con succo di limone e un cucchiaino di olio extravergine d’oliva; 60 g di farro integrale con 2 cucchiaini di pesto; verdure lesse (bietole, fagiolini, spinaci) con succo di limone; infuso di zenzero e limone. Cena: brodo caldo speziato; 150 g di fesa di tacchino al forno con carotine cotte al vapore; 30 g di pane integrale.

Come facciamo sempre in tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di cominciare qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencata non può essere seguita da chi soffre di varie patologie senza aver chiesto il parere del proprio medico e dalle donne in gravidanza.