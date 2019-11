Dieta strong del pompelmo rosa per dimagrire in 7 giorni

La dieta strong del pompelmo rosa aiuta a dimagrire subito in 7 giorni. La dieta strong del pompelmo rosa non è adatta a tutti ed in particolare a chi soffre di gastrite o altre patologie importanti.

Vietata alle donne in gravidanza e a chi prende abitualmente farmaci per patolgie come ad esempio pressione alta. Ma vediamo cosa prevede il menù della settimana. Lunedì: a colazione un caffè d’orzo con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate con un cucchiaino di miele. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo con spaghetti ai peperoni con 50 g di pasta, 100 g di peperone rosso, 50 g di cipolla, 200 g di insalata verde mista condita con una vinaigrette a base di succo di pompelmo e succo di limone. Merenda con un tè verde con succo di pompelmo. Cena: minestrone preparato con 200 g di verdure miste, insalata di scampi o gamberi con 1 pompelmo, succo di un’arancia, 100 g di code di scampi , 100 g di insalata verde (es. lattuga, rucola e scarola) e 150 g di carote. Martedì: colazione un caffè d’orzo con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate con un cucchiaino di miele. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: farfalle alla caprese con 50 g di pasta, 40 g di mozzarella, 100 g di pomodori, macedonia con 100 g di spicchi di pompelmo pelati a vivo, 100 g di kiwi e 100 g di melone tagliati a dadini. Merenda: un tè verde con succo di pompelmo. Cena: crema tiepida di verdure con 200 g di zucchine, 100 g di patate e 50 g di cipolla, bresaola al pompelmo e rucola con 50 g di bresaola, un mazzetto di rucola, un pompelmo , padellata di melanzane e pomodori con 100 g di melanzane e 100 g di pomodori tagliati a pezzetti e 50 g di cipolla.

Mercoledì: a colazione un caffè d’orzo con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate con un cucchiaino di miele. Spuntino mattutino con una spremuta di pompelmo. Pranzo: insalata di cuscus con 60 g di cuscus precotto, 1 cucchiaio di menta, 100 g di pomodorini e macedonia con 100 g di spicchi di pompelmo pelati a vivo, 100 g di anguria e 100 g di pompelmo. Merenda: tè verde con succo di pompelmo. Cena a base di bistecca di manzo da 120 g cotta alla griglia, 200 g di pomodori tagliati a pezzetti e 30 g di rucola in insalata sorbetto di pompelmo con un pompelmo, un limone, 1/4 di litro di acqua, 1 cucchiaio di zucchero.

Giovedì: a colazione un caffè d’orzo con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate con un cucchiaino di miele. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: riso ai frutti di mare con 60 g di riso, 50 g di calamari, 5 cozze, 50 g di seppie, 200 g di cetrioli (sbucciati e tagliati a rondelle) e 50 g di rucola in insalata conditi con succo di pompelmo e limone. Merenda: un tè verde con succo di pompelmo. Cena: crema tiepida di verdure con 100 g di scarola, 50 g di patate e 50 g di cipolla, insalata di pollo con 100 g di dadini di petto di pollo lessato o cotto a vapore, 50 g di lattuga, 50 g di carote tagliate a julienne, 5 olive nere denocciolate, spiedini di frutta con 100 g di pompelmo, 100 g di melone, 100 g di ananas, 50 g di uva nera, 2 cucchiai di liquore dolce, menta fresca.

Venerdì: a colazione un caffè d’orzo e 2 fette biscottate con un cucchiaino di miele. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: insalata di riso e ceci con 60 g di riso, 50 g di ceci, 10 g di olive denocciolate, 100 g di pomodorini, 100 g di carote (200 g di insalata verde mista condita con una vinaigrette a base di succo di pompelmo e succo di limone. Merenda: un tè verde con succo di pompelmo. Cena: orata al pompelmo con 200 g di pesce, mezzo bicchiere di vino bianco, 2 bacche di ginepro, un pompelmo, 200 g di patate al forno insaporite con erba salvia e rosmarino, mix di verdure alla griglia: 100 g di melanzane a fette, 100 g di falde di peperoni e 100 g di zucchine. Sabato: colazione con un caffè d’orzo con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate (30 g) con un cucchiaino di miele. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo penne con zucchine e calamari con 50 g di pasta, 100 g di zucchine, 50 g di calamaretti, 200 g di insalata verde mista, condita con una vinaigrette a base di succo di pompelmo e succo di limone. Merenda: un tè verde con succo di pompelmo. Cena: minestrone freddo preparato con 200 g di verdure miste, insalata di pesce con 30 g di merluzzo a vapore, 2 falde di peperone abbrustolito, 10 olive, prezzemolo, macedonia con more e pompelmo con 100 g di melone, 100 g di more, 100 g di pompelmo rosa, menta fresca, 1 cucchiaino di zucchero.

Domenica: a colazione un caffè d’orzo con un cucchiaino di zucchero e 2 fette biscottate (30 g) con un cucchiaino di miele. Spuntino: una spremuta di pompelmo. Pranzo: una bruschetta al pomodoro, involtini di zucchine. Merenda: un tè verde con succo di pompelmo. Cena: mix di verdure e cereali con 200 g di insalata verde mista e 80 g di mais in scatola, salmone al cartoccio con 100 g di trancio, un pompelmo, sorbetto di frutta. Il pompelmo potrebbe interagire con alcuni medicinali ed una eventuale terapia farmacologica quindi è importante consultare il proprio medico prima di cominciare la dieta. Ad ogni modo raccomandiamo come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista sempre e comunque prima di seguire una dieta che non sia stata elaborata in base alla singola persona.