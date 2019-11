Venezia, Zaia: la situazione è drammatica

Venezia, Zaia: "La situazione e' drammatica e non facile da gestire. C'e' la massima attenzione per la pericolosita' e l'incolumita' dei cittadini. Il Mose e' realizzato al 99%, non so se funzionera' ma abbiamo la certezza che comunque Piazza San Marco non sara' messa in sicurezza ma tutto il resto si'.

A tutt'oggi il Mose non c'e' e Venezia e' sott'acqua". Cosi', ai microfoni di SkyTg24, il governatore del Veneto Luca Zaia, commentando la grave situazione a Venezia. "Lo scenario e' di una devastazione apocalittica, l'80% della citta' e' sott'acqua con danni inimmaginabili. Venezia emblema di una devastazione totale. Quantificare i danni e' difficile, certo e' che si tratta di un danno pauroso. Ho aperto l'unita' di crisi da ieri pomeriggio, oggi avremo un'altra onda di alta marea, alle 12 faremo un punto sulla situazione", ha aggiunto Zaia a Mattino 5.

(ITALPRESS)