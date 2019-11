A2A, Oscar di bilancio per la migliore dichiarazione non finanziaria

MILANO - A2A ha ricevuto il Premio Speciale "Oscar di Bilancio per la Dichiarazione non Finanziaria" durante la cerimonia della cinquantacinquesima edizione.

Tra le 216 imprese candidate, A2A ha visto riconosciuta "la capacita' di raccontare l'impegno del Gruppo su temi ambientali e sociali e il suo modello di business, orientato a creare nel tempo valore sostenibile e condiviso con le comunita'", si legge in una nota. Nel corso della cerimonia il premio e' stato consegnato al presidente del Gruppo A2A Giovanni Valotti. "Questo riconoscimento arriva a coronamento di un percorso, intrapreso cinque anni fa, tramite il quale A2A ha voluto mettere la sostenibilita' al centro della sua strategia industriale - ha detto Valotti -. La nostra Dichiarazione Non Finanziaria unisce oggi la Politica di Sostenibilita' del Gruppo, ispirata all'Agenda 2030, e concreti obiettivi ambientali e sociali che fanno parte integrante del Piano Industriale in base ai quali valutiamo i nostri manager. Per rendere questo impegno chiaro a tutti i nostri interlocutori redigiamo anche i bilanci di sostenibilita' territoriale, che in questi anni ci hanno consentito di soddisfare il crescente interesse delle comunita' locali per il nostro coinvolgimento nelle sfide ambientali e sociali".

(ITALPRESS)