Acqua alta record a Venezia, morte due persone

VENEZIA - Un anziano di 78 anni e' morto fulminato nell'isola di Pellestrina, una delle lingue di terra che dividono Venezia dal mare. E' successo mentre sulla laguna imperversava la tempesta di vento e pioggia che ha causato l'acqua alta eccezionale nella citta'.

A provocare la morte dell'anziano sarebbe stato un corto circuito elettrico innescato dalla marea che gli e' entrata in casa. Ed un secondo abitante dell'isola e' stato trovato morto anche lui in casa. Probabilmente e' deceduto per cause naturali.

(ITALPRESS)