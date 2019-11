Modica, giovedì i funerali di Peppe Lucifora

Il corpo di Peppe Lucifora, il 58enne modicano trovato morto domenica scorsa nel suo appartamento al Quartiere Dente a Modica è stato restituito stamattina ai famigliari. Da oggi è allestita la camera ardente nel Duomo di San Giorgio mentre giovedì alle 15 saranno celebrati i funerali.

Ieri sera è stata eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte. Da una prima risultanza è stato confermato che non è morto per cause naturali ma bisognerà attendere l'esito degli esami eseguiti sul corpo del 58enne modicano per avere conferma sulla causa del decesso. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Francesco Riccio della Procura della Repubblica di Ragusa, sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Modica.