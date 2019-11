Vittoria, strade come groviera: incidente

Alla periferia di Vittoria strade peggio di un groviera. “Proprio mentre stavo documentando, con una serie di foto, le pessime condizioni di degrado in cui versa la strada che conduce dalla zona artigianale al ristorante “Al ciliegino”, alla periferia della città, si è verificato un incidente che mette in rilievo, qualora ce ne fosse ancora di bisogno, la gravità della situazione.

L’episodio è accaduto stamani e sollecitiamo chi di competenza all’intervento perché non è possibile fare i conti con questa difficile situazione”. A dirlo è Valentina Tagliarini di Idea Liberale che mette in rilievo come la strada sia caratterizzata dalla presenza di numerose buche che, tra l’altro, con la pioggia torrenziale di questi giorni, sono state colmate dall’acqua diventando un vero e proprio pericolo nascosto per tutti coloro che si trovavano in transito. “E’ una situazione complicata e difficile da gestire, ce ne rendiamo conto – prosegue Tagliarini – ma sarebbe opportuno che il Comune facesse qualcosa. Oltre alle auto, l’arteria stradale in questione risulta essere parecchio transitata da camion di ogni dimensione che arrivano dai magazzini del mercato ortofrutticolo”.

E il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, aggiunge: “Siamo arrivati a un punto di degrado tale che tutto sta diventando sempre più difficile. Inoltriamo formale richiesta a palazzo Iacono affinché, almeno, si provveda a coprire le buche con l’asfalto per evitare che si ripetano altri incidenti stradali”.