Rai News 24 a Ragusa per il Commissario Montalbano

Un reportage di Rai news 24 sulle location ragusane della fiction “Il Commissario Montalbano” per capire quali ricadute ci siano state sul territorio.

Una troupe di Rai news 24 con in testa il giornalista Pino Finocchiaro è stata presente oggi a Ragusa per realizzare un reportage sui luoghi individuati come location nella fiction della RAI “Il Commissario Montalbano” al fine di capire quali ricadute la stesse abbia prodotto nel territorio ibleo. Ad accogliere ed accompagnare la troupe nel corso delle riprese è stato l’assessore al turismo Ciccio Barone che dichiara: “ Con grande piacere ancora una volta la Rai attenziona il nostro territorio che sempre più diventa meta ogni giorno di diverse centinaia di turisti. Anche oggi ad Ibla nel corso del reportage Rai abbiamo avuto modo di vedere, nonostante le condizioni meteo non fossero favorevoli, quattro pullman di turisti alcuni dei quali sono stati intervistati dal giornalista Finocchiaro”.

“Nel corso della giornata – ha dichiarato Pino Finocchiaro – abbiamo avuto modo di fare delle riprese nella Cattedrale di Ragusa, al Duomo di San Giorgio, al Circolo di conversazione, in alcune piazze di Ibla intervistando anche diversa gente entusiasta del centro storico. Il reportage su Ragusa farà parte di una trasmissione che Rai news 24 manderà in onda a fine mese in cui verranno messe sotto i riflettori tutte le città italiane riprese dalle fiction della RAI per capire quali siano state le ricadute per i territori interessati”.