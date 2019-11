Modica, corso per ispettore ambientale comunale volontario: ecco come iscriversi

Organizzato dall’Associazione IPS-I Professionisti della Sicurezza, con la collaborazione del Comando di Polizia Locale e del settore comunale di Igiene, si svolgerà a Modica un corso di formazione per ispettore ambientale comunale volontario.

L’inizio è fissato per domenica 17 novembre 2019, alle 8,30, al Palazzo della Cultura, e sarà svolto in quattro giornate domenicali. E’ totalmente gratuito ed avrà durata di 20 ore. “Si tratta - spiega l’assessore Pietro Lorefice, che ha entrambi le deleghe - di un corso intensivo di preparazione e formazione molto importante, considerato che comune amministrazione comunale abbiamo interesse ad utilizzare queste figure per i controlli di pertinenza”. Le iscrizioni si possono effettuare online oppure sul posto. “Con la creazione della figura dell'ispettore ambientale – spiega il comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro, e la dirigente, Enza Di Rosa - l'Ente si prefigge lo scopo di tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo del paesaggio e della tutela dell'ambiente del territorio comunale.”Le iscrizioni possono essere effettuate anche online sul sito www.poliziamunicipalemodica.it o sul profilo Facebook Polizia Locale Modica.