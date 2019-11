Maltempo a Ragusa, danni aziende agricole: occorre fare richieste Ipa

Il maltempo e i danni subiti dalle aziende agricole, l’on. Ragusa: “e’ fondamentale inoltrare gia’ da oggi richiesta all’Ipa di Ragusa per dare modo ai tecnici dell’ispettorato di avviare i sopralluoghi”.

Dopo il maltempo che si è abbattuto anche sulla provincia di Ragusa, causando danni non da poco alle aziende agricole presenti sul territorio, in particolare agli impianti serricoli insediati, dove, in alcuni casi, risultano essere notevoli le problematiche segnalate in seno alle strutture, l’on. Orazio Ragusa informa gli imprenditori e i titolari di aziende che è importante, già da oggi, che possa essere inoltrata formale richiesta evidenziando le perdite registrate e i danni subiti per dare modo ai tecnici dell’Ispettorato agrario di attivare i sopralluoghi di competenza. “Ho già fatto un passaggio con l’Ipa di Ragusa questa mattina – spiega l’on. Ragusa – e mi è stato spiegato che i tecnici sono disponibili alle verifiche a patto che gli uffici ricevano le richieste.

In una situazione complessiva di grande incertezza, in cui oltre alla crisi e ai prezzi di mercato instabili i nostri produttori fanno i conti con una serie di difficoltà molto pesanti che stanno distruggendo il nostro sistema socioeconomico, è importante che si possano attuare nella maniera più corretta possibile queste procedure così da garantire un minimo di sollievo alle aziende, e sono parecchie purtroppo, che hanno subito danni”.