Appuntamento al buio a Ragusa, programma rassegna cinematografica

Ha preso il via la Rassegna Cinematografica "Appuntamento al buio - Il cinema che spazia". L’evento organizzato da Fitzcarraldo Cineclub e dal Cinema Lumiere con il contributo del Centro Servizi Culturali. Organizzata da Fitzcarraldo Cineclub e dal Cinema Lumiere con il contributo del Centro Servizi Culturali del Comune di Ragusa, ha preso il via lo scorso 24 ottobre è si concluderà il 31 gennaio 2020, la nuova stagione della Rassegna Cinematografica "Appuntamento al buio - Il cinema che spazia".

Due saranno le proiezioni per ogni film in programma presso il Cinema Lumiere in Via Archimede, 214: alle ore 18,30 ed alle ore 21,30. Il costo del biglietto d’ingresso per ogni singola proiezione riservato ai soci FITZCARRALDO CINECLUB con tessera FIC 2019-2020 è di euro 5,00, mentre l’abbonamento per l’intera rassegna è di euro 25,00. Il costo della Tessera FIC- FITZCARRALDO CINECLUB 2019-2020 è di euro 3,00. PROGRAMMA: Giovedì 14 Novembre 2019 - L’AMOUR FLOU - COME SEPARARSI E RESTARE AMICI di Romane Bohringer, Philippe Rebbot (Francia / 2018 / 97’). Giovedì 21 Novembre 2019 - ORO VERDE - C’ERA UNA VOLTA IN COLOMBIA di Cristina Gallego, Ciro Guerra (Colombia, Danimarca / 2018 / 125’). Giovedì 28 Novembre 2019 - I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA di Claude Lelouch (Francia / 2019 / 90’).

Lunedì 2 Dicembre 2019 -EVENTO SPECIALE a cura di AGEDO Ragusa NORMAL di Adele Tulli (Italia, Svezia / 2019 / 70') saranno presenti il sociologo Cirus Rinaldi, il giurista Antonio Rotelli - ingresso libero. Giovedì 5 Dicembre 2019 - LA VITA INVISIBILE DI EURIDICE GUSMAO di Karim Aïnouz (Brasile / 2019 / 139’). Giovedì 16 Gennaio 2020 - TORNA A CASA, JIMI! 10 COSE DA NON FARE QUANDO PERDI IL TUO CANE A CIPRO di Marios Piperides (Cipro / 2018 / 92’). Giovedì 23 Gennaio 2020 - IL PIANETA IN MARE di Andrea Segre (Italia / 2019 / 93’). Giovedì 30 Gennaio 2020 -BURNING - L’AMORE BRUCIA di Chang-dong Lee (Corea del sud / 2018 / 148’). Per eventuali informazioni è possibile telefonare ai seguenti numeri: 330-833949 328-4338448