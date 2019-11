Maltempo, crolla la croce della chiesa Madre a Isnello

Crolla la croce ed il basamento della chiesa Madre in piazza Mazzini a Isnello per il forte vento che oggi si sta abbattendo in tutta la Sicilia. Il sindaco Marcello Catanzaro ha fatto transennare la zona.

Inoltre il primo cittadino in un post pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Isnello ha pubblicato un post: "Si avvisa la cittadinanza che in piazza Mazzini è vietato l accesso veicolare e pedonale per rischio caduta massi dal campanile della Matrice". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.