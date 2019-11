Dieta del piatto unico per dimagrire 4 kg: ecco come

La dieta del piatto unico può far dimagrire fino a 4 kg in 5 giorni. e’ una dieta semplice da seguire. Ogni giorno si può scegliere di mangiare frutta e verdura o uova, pollo e pane.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta del piatto unico per dimagrire fino a 4 kg in 5 giorni. Lunedì: colazione: 150/ 200 ml di latte parzialmente scremato con 2 fette biscottate preferibilmente integrali. Spuntino: 1 frutto di stagione e 3 noci. Pranzo: 60 grammi di spaghetti col tonno. Merenda: 1 frutto di stagione. Cena: 2 uova sode, verdure grigliate e 1 fettina di pane sottile preferibilmente integrale. Martedì: colazione: 150/ 200 ml di latte parzialmente scremato con 2 fette biscottate preferibilmente integrali. Spuntino: 1 frutto di stagione e 3 noci. Pranzo: 60 grammi di riso integrali condito con zucchine saltate in padella o bollite. Merenda: 1 frutto di stagione. Cena: 200 grammi di pollo e insalata mista.

Mercoledì: colazione: 150/ 200 ml di latte parzialmente scremato con 2 fette biscottate preferibilmente integrali. Spuntino: 1 frutto di stagione e 3 noci. Pranzo: 200 grammi di carne bianca e spinaci bolliti e conditi con limone. Merenda: 1 frutto di stagione. Cena: 250 grammi di salmone cotto al vapore e insalata mista. Giovedì: colazione: 150/ 200 ml di latte parzialmente scremato con 2 fette biscottate preferibilmente integrali. Spuntino: 1 frutto di stagione e 3 noci. Pranzo: insalata mista e caprese con 150 grammi di mozzarella. Merenda: 1 frutto di stagione. Cena: un piatto di zuppa di legumi e cicoria bollita. Venerdì: colazione: 150/ 200 ml di latte parzialmente scremato con 2 fette biscottate preferibilmente integrali. Spuntino: 1 frutto di stagione e 3 noci.

Pranzo: 60 grammi di spaghetti o pennette conditi con pomodoro e basilico. Merenda: 1 frutto di stagione. Cena: 200 grammi di merluzzo e pomodorini freschi, 1 fettina di pane sottile e bieta bollita. E’ importante sapere che durante la dieta non si devono bere zuccherate e gassate, consumare dolci e si deve bere almeno un litro di acqua al giorno. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanto come il diabete.