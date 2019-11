Dieta della pera per non ingrassare e mantenersi in forma

La dieta della pera per mantenersi in forma e non ingrassare. Mangiare una pera al giorno secondo uno studio della Louisiana State University pubblicato sulla rivista Nutrition and Food Science fa bene alla salute.

Lo studio ha evidenziato che la pera riduce i rischi di obesità del 35 per cento e soprattutto si rivela un alleato insostituibile durante qualsiasi tipo di dieta. La ricerca ha coinvolto più di 24.000 individui di età, peso, abitudini alimentari e metodi di allenamento diversi l’uno dall’altro. Unico fattore comune per tutti è stato il consumo di almeno una pera al giorno. Dai dati raccolti è emerso che mangiare una pera al giorno permette di perdere chili e di mantenere il peso forma nel tempo. I ricercatori sono giunti ad una conclusione “non importa cosa si mangi e quanto sport si faccia, il frutto darà comunque il proprio contributo”. Naturalmente per godere dei benefici della pera bisogna tenere una buona alimentazione, evitando fritture e cibi grassi, e svolgere una buona attività fisica.

Gli effetti benefici del suddetto frutto vanno ricercate nella quantità di fibre in essa contenute: un frutto contiene circa 60 calorie e 5.7 g di fibra. Non mancano nemmeno la vitamina C, il magnesio e il potassio. La pera inoltre ha un potente effetto astringente che facilita la digestione e normalizza la pressione arteriosa. La pera è un frutto delle piante del genere Pyrus a cui appartengono molte specie differenti. La pera è ricca di zuccheri semplici, specialmente fruttosio. La pera è un fruddo ideale per la dieta iposodica ovvero la dieta povera di sodio. La pera è disponibile per gran parte dell'anno e si consuma al naturale o cotta in sciroppo di zucchero. Nell'industria alimentare viene utilizzata prevalentemente per la produzione di succhi e sciroppati.