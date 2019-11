Dieta 3 per dimagrire con poche regole

La dieta 3 può far dimagrire velocemente seguendo alcune facili regole. La dieta 3 si basa su uno schema molto semplice per perdere peso il Time Restricted Eating ovvero un tipo di digiuno intermittente.

In pratica si deve ridurre le ore in cui assumiamo cibo ad esempio: mangiare a pranzo e a cena, saltando la colazione. La dieta 3 è una dieta lampo molto restrittiva che non può essere seguita da tutti ed in particolare è vietata alle donne in gravidanza e a chi soffre di patologie importanti come il diabete, ipertensione o gastrite. prima di vedere un esempio di menù della dieta 3 per dimagrire velocemente raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista. Ma vediamo un menù tipo giornaliero: colazione con una tazza di tè verde con dolcificante. Pranzo: una omelette di due uova con una insalata condita con un cucchiaino di olio più un pacco di crackers, oppure 100 gr di salmone affumicato, delle verdure saltate in padella, due fette di pane di segale, oppure una confezione di fiocchi di latte con un piatto di verdure grigliate e condite con poco olio o 125 gr di mozzarella al posto dei fiocchi e 50 gr di pane o 40 gr di riso integrale/pasta integrale.