Gualtieri: asili nido gratis già dal primo gennaio

ROMA - "Quella della gratuita' degli asili nido e' una misura molto importante, non solo dal punto di vista del welfare e dell'eguaglianza, ma anche dal punto di vista del sostegno all'occupazione femminile e alla mobilita' sociale. La misura sara' in vigore gia' dal 1° gennaio".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri in audizione presso la commissione bilancio. A proposito della plastic tax spiega che "introduce una imposta sulle plastiche monouso che sara' applicata su imballaggi e contenitori, ma non riguarda la plastica compostabile, alcun prodotto sanitario. Questa misura deve essere migliorata, riformulata per evitare che abbia effetti negativi su una filiera produttiva molto importante. Auspichiamo che il Parlamento intervenga per migliorare questa misura".

(ITALPRESS)