Conte-Merkel serve gestione europea dei migranti

ROMA - "Voglio ringraziare la Germania perche' in materia di migrazioni non ha fatto mancare il suo aiuto all'Italia. Se parliamo di esigenza di redistribuzione e' un paese in prima linea". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro con Angela Merkel.

Da parte sua la cancelliera tedesca si e' detta "lieta che la presidente della Commissione Ue abbia stabilito che si occupera' della questione migranti. Una divisione equa dei compiti richiede ancora un po' di tempo, ritengo giusto che i rappresentanti francesi, maltesi, francesi, tedeschi a Malta abbiano compiuto un primo passo in questa direzione, invitando altri paesi dell'Ue a garantire una soluzione almeno tra i paesi volenterosi. Non possiamo agire di volta in volta, ma ancora resta da fare per giungere a una giusta ed equa ripartizione. I paesi del Sud del mediterraneo non li possiamo abbandonare". In merito alla questione dell'ex Ilva il premier ritiene "importante il contributo italiano al sistema siderurgico, che oggi e' al centro dell'agenda di governo. Ne abbiamo parlato nel bilaterale e ci siamo ripromessi una cooperazione per cercare di confrontarci su soluzioni piu' avanzate dal punto di vista tecnologico".

