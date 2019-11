Celine Dion torna con il nuovo album Courage

ROMA - Venerdi' 15 novembre uscira' "Courage", nuovo album di inediti in inglese di Celine Dion che arriva a tre anni di distanza dal successo del disco in lingua francese, "Encore Un Soir" e a sei anni dall'ultimo lavoro in lingua inglese, "Loved Me Back To Life".

Per la realizzazione di questo disco, la cantante si e' avvalsa della collaborazione di produttori, autori e artisti di altissimo livello come LP, Steve Aoki, Dan Wilson, Johan Carlsson, Ross Golan, Skylar Grey, Jon Levine, Greg Kurstin, Eg White, The Stereotypes, Freddy Wexler, Andrew Wells, Erik Jörgen Elofsson, Anton Mårtensson, Ari Leff, Michael Pollack, Nicholas Perloff-Giles, Dallas Koehlke e DallasK. Il "Courage World Tour" arrivera' anche in Italia per un unico concerto il 25 luglio al Lucca Summer Festival.

(ITALPRESS)