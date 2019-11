Una tromba d’aria si abbattuta nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 novembre, a Casuzze, frazione rivierasca di Santa Croce Camerina. Al momento non sono stati segnalati danni per l’evento atmosferico.

Danni alle coltivazioni e alle serre si registrano per il forte vento che oggi si è abbattuto lungo tutta la costa della provincia di Ragusa. Tantissime la chiamte ricevute dai vigili del fuoco per tetti scoperchiati e tegole in strada.