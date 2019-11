Una mattinana movimentata per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa. Diverse le chiamate al 115 per tetti scoperchiati dal forte vento ed alberi sradicati a Ragusa, Vittoria e Pozzallo.

Le squadre stanno operando senza tregua nel territorio ibleo. Stamattina sono intervenuti anche èper un incendio scopitato in una abitazione tra via Cacciatori delle Alpi e via Alessandria a Vittoria.