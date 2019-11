Ragusa, ospedale civile riapre le porte

È solo questione di giorni, infatti, già a partire dal 15 novembre 2019, saranno avviati i trasferimenti degli uffici della Commissione Invalidi Civili, dagli attuali locali di piazza Igea a Ragusa ai locali ex Pronto Soccorso del dismesso presidio “Ospedale Civile”.

Dal 20 novembre 2019 inizieranno i trasferimenti degli uffici della U.O.C. Medicina Legale e Fiscale, compresa la Commissione Medica Locale per le patenti speciali, dagli attuali locali siti in via Ibla, 34 a Ragusa ai quelli dell’ex Pronto Soccorso del dismesso presidio “Ospedale Civile”. Entrambi i trasferimenti saranno ultimati entro il 25 novembre 2019. L’Asp assicura che i programmati trasferimenti non creeranno nessun disservizio e l’erogazione delle prestazioni sarà garantita senza soluzione di continuità. Si realizza, così, quanto annunciato dalla Direzione Aziendale che, sin dal suo insediamento, ha avviato un percorso di riorganizzazione logistica dei vari uffici dell’Azienda, volta ad una razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi disponibili.

L’ex Presidio ospedaliero ha subito, in questi mesi, numerosi e significativi interventi di ristrutturazione rendendo gli spazi adeguati alla nuova tipologia di sevizi e uffici che verranno allocati.