Ragusa, cerimonia per strage Nassiriya FOTO

Ragusa: 16° Anniversario della strage di Nassiriya e 11esima ricorrenza della Giornata del Ricordo “delle vittime militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”.

Nella mattinata odierna, nel piazzale antistante la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, è stata celebrata la cerimonia in ricordo dei caduti della strage di Nassiriya e della 16^ giornata del “Ricordo delle vittime militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”. All’evento, oltre al Comandate Provinciale, Col. Gabriele Gainelli, ha partecipato una rappresentanza degli Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio a Ragusa, nonché una rappresentanza dell’Associazione Carabinieri in congedo. Durante la cerimonia, dinanzi al monumento dedicato ai Caduti di Nassiriya, posto davanti alla caserma “Podgora”, è stata deposta una corona d’alloro, fornita dall’Amministrazione Comunale di Ragusa. Il parroco della parrocchia Santa Rosalia Giuseppe Ramondazzo ha impartito la solenne benedizione.