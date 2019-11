Il questo Pinuccia Albertina Agnello al Comune di Ragusa

Il nuovo questore di Ragusa, Pinuccia Albertina Agnello stamane al Comune per una visita di cortesia al sindaco Peppe Cassì. La nuova dirigente superiore della Polizia di Stato chiamata a dirigere la Questura di Ragusa, accompagnata dal vice questore aggiunto, Filiberto Fracchiolla, è stato ricevuta a Palazzo dell’Aquila dal primo cittadino, presenti il presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo e l’assessore ai lavori pubblici, Gianni Giuffrida.

Nel corso del cordiale incontro il questore Agnello ha parlato brevemente della sua ultima recente esperienza alla guida del Compartimento della Polizia stradale per la Sardegna ed ha manifestato la propria soddisfazione per essere ritornata in Sicilia, vicina, tra l’altro, alla sua città natale di Scordia. “Sono certa – ha detto il questore - che mi troverò abbastanza bene in questa terra iblea e potrò contare sulla collaborazione di tutte le pubbliche istituzioni alle quali offro la mia piena disponibilità per lavorare in stretta sinergia”. Il sindaco Cassì oltre a ringraziare il nuovo questore per la visita resa al Comune ha assicurato la massima collaborazione dell’Ente. “Ragusa – ha affermato il primo cittadino – è una città che è stata sempre considerata accogliente, conosciuta per la laboriosità della sua gente, ed apprezzata anche da chi si è avvicendato nel corso degli anni alla guida delle forze di polizia”.