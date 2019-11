Maltempo a Ragusa, piove da ieri: oggi scuole chiuse FOTO E VIDEO

Pioggia e vento in provincia di Ragusa. Da ieri pomeriggio il maltempo si sta abbattendo nel territorio ibleo. In molti Comuni e soprattutto lungo il litorale le strade si sono trasformate in fiumi in piena.

I sindaci di Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo e Scicli hanno disposto per oggi, martedì 12 novembre, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per un’allerta meteo rossa diramata ieri dal Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia. La pioggia, fortunatamente solo a tratti intensa, si sta abbattendo nel territorio ragusano dove al momento non si registrano danni ingenti.