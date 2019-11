Salute Ragusa, scuola e consultorio: si parla di prevenzione

Salute a Ragusa, scuola e consultorio: si parla di prevenzione. Da tempo la collaborazione Scuola/Consultorio porta avanti un percorso di informazioni sulla prevenzione rivolta agli studenti delle scuole superiori.

Già dal 6 novembre 2019, infatti, sono ripresi gli incontri nelle seconde classi degli I.I.S. “G. B. Vico – Umberto 1° - R. Gagliardi”, a cura dell’equipe del 1° Consultorio di Ragusa composta da: ginecologo, Salvatore D’Amanti; l’assistente sociale, Francesca Schembari e la psicologa, Silvana Nasello. Si tratta di un’ attività che viene svolta anche dagli altri Consultori Familiari della provincia. Il progetto di Educazione alla Salute è il principale strumento di prevenzione e corretta informazione, con il precipuo obiettivo di favorire negli adolescenti lo sviluppo globale della persona e la capacità di vivere la sessualità e l’affettività in maniera armonica ed appropriata. Spesso, la mancanza di informazioni, negli adolescenti, si esprime in dubbi e incertezze per ciò che riguarda la tematica della sessualità. Ecco perché la possibilità di un confronto con operatori professionalmente competenti, facilita la comunicazione tra i pari ed è il modo più efficace per trasmettere agli adolescenti corrette informazioni.

Inoltre, la mirata attività d’informazione risponde alla doppia esigenza di fornire ai giovani consulenza nella sfera anatomo-fisiologica e relazionale. L’intervento essendo di tipo preventivo, riguarda anche i metodi contraccettivi, la contraccezione d’emergenza, la gravidanza, la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, la maternità e la paternità responsabile, la prevenzione dell’interruzione volontaria di gravidanza. Il Consultorio Familiare è la struttura di supporto alla Scuola e alla Famiglia, riesce a dare risposte pertinenti e assolve a importanti compiti di ascolto e consulenza. Parallelamente agli incontri a scuola è stato attivato nei Consultori Familiari della provincia “Lo Spazio Giovani”, con un’ apertura pomeridiana, libera e gratuita. Lo Spazio è dedicato unicamente agli adolescenti ed ha l’obiettivo di dar voce alle richieste singole, di gruppo e di coppia e li individua tra i principali destinatari per qualsiasi dubbio, consulenza, disagio.