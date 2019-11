Dieta del mandarino per dimagrire 3 kg e contro influenza

La dieta del mandarino per dimagrire velocemente 3 kg in 5 giorni e prevenire influenza e raffreddore facendo il pieno di vitamina C. E' una dieta drenante e depurativa.

La dieta del mandarino grazie alla presenze della vitamina C aiuta a prevenire l’influenza, il raffreddore e libera le vie respiratorie. Il mandarino è molto ricco di vitamina C, ma contiene anche vitamine del gruppo B, vitamina A, vitamina P, acido folico e diversi minerali tra cui magnesio, potassio, calcio e ferro. Il mandarino contiene, inoltre, bromo, sostanza che favorisce il sonno e il rilassamento.È facilmente digeribile e, essendo ricco di fibre, aiuta il regolare funzionamento dell’intestino. È un buon alleato nella prevenzione delle malattie da raffreddamento e aiuta a proteggere capillari e ossa. La polpa del mandarino, inoltre, è ricca di magnesio, ferro, acido folico e vitamina P. Quest’ultima è utile per proteggere mucose e capillari, stimolare la diuresi, e favorire la perdita di peso.

Ma vediamo in un esempio di menù giornaliero cosa si mangia nella dieta del mandarino per dimagrire velocemente 3 kg in 5 giorni. Colazione: un bicchiere di acqua e limone, una spremuta di mandarino, accompagnata da una tazza di tè verde e uno yogurt. Spuntino: una spremuta di arancia senza aggiunta di zucchero. Pranzo: una porzione di riso integrale, condito con finocchi e mandarini, accompagnato da verdure al vapore. Merenda: un succo di mandarino oppure 5 mandorle. Cena: carne o pesce alla griglia con contorno di mandarini e olive nere. La dieta del mandarino prevede ogni giorno il consumo di almeno due litri di acqua e tisane drenanti al finocchio o tarassaco.

Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo. La dieta del mandarino non è adatta a chi soffre di gastrite e alle donne in gravidanza. Infine ricordiamo che la dieta sopraelencate è indicativa ed è necessario chiedere il parere del proprio medico prima di cominciare questo regime dietetico. La dieta va sempre elaborata da uno specialista in base alle caratteristiche della singola persona.