A scuola di internet, il risorgimento digitale di tim

MARSALA (TRAPANI) - Ha preso il via da Marsala l'iniziativa "Operazione Risorgimento Digitale", il progetto di Tim che ha l'obiettivo di dare a tutti la possibilita' di diventare 'cittadini di internet' e accelerare cosi' il processo di digitalizzazione nel Paese.

Una scuola mobile digitale tocchera' 107 province italiane e coinvolgera' oltre 400 formatori che svilupperanno un programma di 20 mila ore di lezione. "Lo abbiamo chiamato risorgimento digitale perche' crediamo che sia veramente un risorgimento - ha detto Salvatore Rossi, presidente di Tim - La societa' italiana ha poche conoscenze digitali. Questo fatto minaccia il futuro del Paese. Bisogna che l'Italia risorga da un punto di vista delle conoscenze, digitali in particolare. L'impegno di Tim e' un impegno di sistema nell'interesse di tutta la nazione, vogliamo convincere anche i riottosi a usare Internet". Saranno coinvolti nel progetto i comuni medio-piccoli d'Italia, dove - grazie a una serie di lezioni in piazza - i cittadini potranno scoprire internet e le sue potenzialita' in 10 brevi sessioni formative di circa un'ora.

"Vogliamo convincere le persone che e' importante sapere come si usa un computer. Non vogliamo raccontare la storia di internet, piuttosto come si fa a utilizzare internet e accedere ai servizi digitali per le cose di tutti i giorni", ha sottolineato Carlo Nardello, Responsabile strategia Tim. Grazie all'iniziativa sara' possibile imparare a navigare in rete, comunicare e usufruire dei servizi di cittadinanza digitale, come per esempio mandare una Pec, cambiare il medico di base. Il programma di formazione della Tim Academy coinvolgera' associazioni, centri di aggregazione, polisportive e centri anziani.

