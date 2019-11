Le ragazze di Wall Street in testa al box office

ROMA - Le ragazze di Wall Street (Hustlers) conquistano l'Italia con un incasso di 1.563.000 euro e la piu' alta media copia del weekend: 4.520 euro. Si tratta della migliore apertura in Europa nel primo weekend di programmazione (battuto anche il Regno Unito) per il film di Lorene Scafaria con Jennifer Lopez, Cardi B, Constance Wu, Lizzo e Lili Reinhart e la terza nel mondo dopo Stati Uniti e Australia.

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e basato su un'incredibile storia vera raccontata sul New York Magazine, Le ragazze di Wall Street continua a registrare successi dopo aver guadagnato oltre 100 milioni di dollari negli U.S.A.. Un film diventato un'icona per la carriera di attrice di J.LO, elogiata in tutto il mondo per la sua interpretazione della statuaria Ramona, spregiudicata ballerina di pole dance a capo di un gruppo di spogliarelliste di New York che uniscono le forze per attuare un piano criminale in grande stile: derubare i loro clienti, ricchi broker di Wall Street. "Fin dall'accoglienza calorosa, in particolar modo del pubblico femminile, che il film ha ricevuto prima al Festival di Toronto e poi alla Festa di Roma, abbiamo intuito che sarebbe stato un successo" - commenta Andrea Occhipinti - "Questo risultato va oltre le aspettative e conferma come ci sia spazio anche per storie originali rispetto ai franchise e agli adattamenti di property gia' esistenti".

