Stato di allerta rossa, allarme a Pozzallo per maltempo

Stato di allerta rossa "allarme" a Pozzallo per il pomeriggio di oggi 11 novembre e per tutta la giornata di domani 12 novembre 2019. A seguito dell’avviso regionale di Protezione Civile, per il rischio meteo – idrogeologico e idraulico, diramato nel pomeriggio di oggi dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile n. 19315.

Si consiglia di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e ai luoghi seminterrati e ai piani terra, garage e cantine e all’aperto in aree e strade con forte pendenza e in generale in tutte le zone più basse rispetto al territorio circostante ad alto rischio di allagamenti. Limitare l’utilizzo di mezzi di trasporto durante le precipitazioni temporalesche ed uscire dalla propria abitazione per lo stretto necessario. Dichiarato stato di stato di allerta del Gruppo Comunale della Protezione Civile. Il Sindaco ha emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 12 novembre 2019.

PER TUTTE LE EMERGENZE IL RECAPITO TELEFONICO PER LA GIORNATA DI DOMANI E' IL SEGUENTE: 0932 1839408