Allerta rossa a Ragusa per domani 12 novembre

Il Dipartimento della protezione Civile della Sicilia ha annunciato per domani un’allerta meteo rossa in diverse province siciliane ed in particolare Ragusa, Siracusa Catania e Messina.

Ecco la nota pubblicata sul sito della Protezione Civile: dal pomeriggio di oggi lunedì 11 novembre 2019 e per le successive 24-36 ore si prevedono venti di burrasca sud-orientali con raffiche di burrasca forte o tempesta. forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui versanti orientali e meridionali della Sicilia, con quantitativi cumulati da moderati a elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente moderati.