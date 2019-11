Allerta forte maltempo a Modica: sospese attività pomeridiane

Allerta meteo Modica, sospese le attività didattiche pomeridiane. A causa del peggioramento delle condizioni meteo previsto nelle prossime ore, il Sindaco ha deciso la sospensione di tutte le attività didattiche pomeridiane a partire dalle ore 14 nelle scuole di primo e secondo grado.

Per quanto riguarda l’asilo nido i bambini usciranno alle 14 Si invitano i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti e a non sostare in garage o scantinati in tutte le ore pomeridiane e serali che dovrebbero essere quelle più critiche da un punto di vista meteo. “Abbiamo scelto di non chiudere oggi le scuole – commenta il Primo Cittadino – proprio perché i bollettini parlavano di un peggioramento pomeridiano. Ora che ne abbiamo la quasi certezza si è scelto di sospendere qualsiasi attività. Non appena avremo in mano il nuovo bollettino stabiliremo se prolungare anche a domani mattina la sospensione delle attività didattiche. Mi appello al buonsenso dei cittadini che non devono credere, come successo ieri, alle notizie false apparse sui social network.

Abbiamo sporto denuncia contro ignoti per procurato allarme e ci auguriamo che la Polizia Postale possa risalire a chi ha diffuso la bufala. L’appello è anche per loro, il buonsenso che dovrebbe sconsigliare qualsiasi “scherzo” del genere che ha creato falsi allarmismi tra la popolazione”.