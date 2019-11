Il Cagliari travolge la Fiorentina 5-2 e continua a sognare l'Europa

Il Cagliari travolge la Fiorentina per 5-2 e si aggiudica i tre punti nel lunch match della dodicesima giornata del campionato di Serie A. Cinquina dei rossoblu' di Rolando Maran che dominano l'incontro e conquistano il decimo risultato utile di fila salendo al terzo posto a quota 24 punti in attesa della risposta di Roma, Lazio e Atalanta.

Tutto troppo facile per i sardi che calano il tris nel primo tempo grazie ai gol di Marko Rog, Fabio Pisacane, per altro prime firme in campionato per entrambi i rossoblu', e di Giovanni Simeone. Nella ripresa a segno anche Joao Pedro e Radja Nainggolan con il belga che ha dominato la scena firmando tre assist e partecipando attivamente a quattro delle cinque reti dei rossoblu'. Per gli ospiti a segno solamente Dusan Vlahovic con una doppietta nel finale di gara. Da annotare al 13' l'emozionante tributo di tutta la Sardegna Arena per Davide Astori, ex giocatore di Cagliari e Fiorentina scomparso tragicamente a Udine il 4 marzo 2018. Nel tredicesimo turno il Cagliari affrontera' il Lecce al Via del Mare alle ore 20:45 di domenica 24 novembre mentre la Fiorentina sfidera' l'Hellas Verona al Bentegodi alle ore 15:00.

(ITALPRESS)