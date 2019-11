Berrettini debutta alle Atp Finals con una sconfitta contro Djokovic

Esordio con sconfitta per Matteo Berrettini nel girone "Borg" delle Atp Finals, scattate oggi sul veloce indoor della O2 Arena di Londra. Il 23enne tennista romano, numero 8 del ranking mondiale, si e' arreso nettamente di fronte al serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-2 6-1, in un'ora e 4 minuti di gioco.

Il capitolino, maglia azzurra e pantaloncini blu, sfida la tensione con il cappellino come sempre girato all'indietro ma perde i primi sei punti del match e chiude il primo set con 17 gratuiti, che pesano sui 29 punti totali che vince il serbo. Quell'ansia da prestazione e il timore di un esordio che avrebbe desiderato diverso gli restano addosso per tutta la partita contro un avversario, 'Nole', che ha vinto cinque volte il 'Masters'. Berrettini, il top 10 che ha guadagnato piu' posizioni rispetto all'anno scorso (46, da numero 54 a numero 8) fino a mese fa non avrebbe nemmeno immaginato di poter essere a Londra. Djokovic, alle Atp Finals per la dodicesima volta negli ultimi 13 anni, raggiunge l'ex coach Boris Becker al terzo posto per numero di successi nel torneo, 36.

Solo una volta, contro Ferrer, nel 2007, al suo primo match nel torneo, ha perso il match d'esordio. E' comunque solo l'inizio per Berrettini, che ha ancora due chance, contro Roger Federer e Dominic Thiem, di regalare all'Italia la prima vittoria in singolare alle Atp Finals.

