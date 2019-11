Dieta dei 6 pasti al giorno per dimagrire subito: stimola metabolismo

La dieta dei 6 pasti al giorno può far dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni. La dieta dei 6 pasti al giorno aiuta a perdere peso in quanto stimola il metabolismo basale e consente di bruciare più calorie.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio della dieta dei 6 pasti per dimagrire fino a 3 kg in 5 giorni. Il menù giornaliero della dieta dei 6 pasti è di circa 1200 calorie. Lunedì: a colazione uno yogurt bianco, 2 fette biscottate integrali con marmellata al 100% di frutta. Spuntino: succo di arancia rossa non zuccherato. Pranzo: finocchi e arance in insalata, 60 g di pasta integrale con verdure, una coppetta di ribes. Spuntino: una pera. Cena: passato di zucca, frittata preparata con un uovo e zucchine, due albicocche. Spuntino: infuso di ribes nero. Martedì: a colazione una tazza di latte parzialmente scremato macchiato, 1 fetta di pane integrale e 100 g di fragole. Spuntino: un bicchiere di succo di frutta non zuccherato. Pranzo: insalata di rucola, 60 g di riso con gamberi e rucola, una pera. Spuntino: 4/5 prugne secche. Cena: minestra di pomodoro, 90 g di arrosto di tacchino con biete in padella, una coppetta di mirtilli Spuntino: una tazza di camomilla.

Mercoledì: a colazione latte parzialmente scremato e 35 g di biscotti integrali. Spuntino: un bicchiere di spremuta di pompelmo. Pranzo: insalata di verza, 60 g di penne con scampi e zucchine, una coppetta di lamponi. Spuntino: yogurt magro con 20 g di cereali integrali. Cena: passato di verdura, 70 g di caprino fresco e pomodori grigliati, una fetta d'ananas al naturale Spuntino: una tazza di infuso di té verde. Giovedì: a colazione uno yogurt con crusca d'avena e frutta a pezzi. Spuntino: un bicchiere di succo di frutta senza zucchero, 25 g di mandorle. Pranzo: radicchio rosso in insalata, 60 g di penne con olive e pomodorini, una coppetta di frutti di bosco. Spuntino: un bicchiere di spremuta di pompelmo rosa. Cena: trancio di tonno alla griglia con insalata mista, una mela. Spuntino: una tazza di infuso di betulla.

Venerdì: a colazione una tazza di té verde con 2 fette biscottate integrali e marmellata 100% frutta. Spuntino: una galletta di riso con 35 g di parmigiano. Pranzo: 60 g di risotto alle fragole, una mela. Spuntino: una coppetta di fragole al naturale. Cena: 110 g di vitello ai ferri con insalata di pomodori, una pera. Spuntino: una tazza di infuso di ribes nero. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.