Dieta metabolica, ecco come dimagrire subito 5 kg: menù

La dieta metabolica può far dimagrire fino a 5 kg in dieci giorni in quanto accelera il metabolismo. la dieta metabolica si basa su una alimentazione composta da alimenti che aiutano a risvegliare il metabolismo e a bruciare il grasso perdendo peso.

Ma vediamo cosa si mangia nella dieta metabolica per dimagrire e accelerare il metaboslimo brucinado il grasso. Lunedì: colazione con una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero. Pranzo: 2 uova,300 grammi di spinaci lessi e un pomodoro. Cena: 200 grammi di carne arrosto magra,un insalata verde condita con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e limone. Martedì: colazione una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero. Pranzo:200 grammi di prosciutto crudo o cotto e uno yogurt. Cena:200 grammi di arrosto magro, un frutto a piacere e un insalata verde condita con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva. Mercoledì: Colazione con una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero e una fetta di pane integrale. Pranzo uno yogurt, un succo di arancia. Cena:200 grammi di formaggio light, una carota grande, un uovo sodo.

Giovedì: colazione con un succo di un limone e una carota. Pranzo: un pomodoro e 200 grammi di salmone arrosto. Cena: un pezzo di sedano crudo e 200 grammi di carne e insalata. Venerdì: colazione una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero e una fetta di pane integrale. Pranzo: Due uova sode, due fette di prosciutto e un insalata di spinaci. Cena: un frutto, un pomodoro e due gambi di sedano bolliti. Sabato: colazione con un succo di un limone e una carota. Pranzo: un pomodoro e 200 grammi di salmone arrosto. Cena: un pezzo di sedano crudo e 200 grammi di carne e insalata. Domenica: colazione con due fette di pane integrale e una tazza di caffè con un cucchiaino di zucchero. Pranzo con due uova e due carote. Cena:250 grammi di petto di pollo arrosto, un insalata di spinaci condita con olio extravergine d’oliva e a piacere limone.

I restanti 3 giorni si ricomincia con il menù del lunedì. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.