Dieta dei 5 giorni per dimagrire e depurarsi dopo weekend

La dieta dei 5 giorni per dimagrire e depurarsi dopo il weekend riduce i carboidrati a 50 grammi al giorno. La dieta dei 5 giorni è una dieta depurativa e molto restrittiva che serve a liberare l’organismo da scorie e tossine.

Ma vediamo su quali regole si basa la dieta dei 5 giorni: nella dieta sono permesse le proteine animali magre (carne magra, pesce magro, uova, latticini solo magri) e un po’ di grassi come olio di oliva. Quindi pranzo con uova o carne o pesce più insalata con olio d’oliva. Stessa cosa per la cena. Vanno eliminati gli zuccheri e le bevande gassate. Durante la giornata si possono mangiare un po’ di noci, arachidi o mandorle a fine pasto. Tra le regole importanti c’è quella di cenare presto la sera e saltare la colazione (almeno per i primi due giorni) se a pranzo si mangia all’una. Infine bisogna bere almeno due litri di acqua al giorno, anche sotto forma di tisane drenanti al finocchio o tarassaco senza zucchero.

Come per tutte le diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di non cominciare la dieta senza aver consultato prima il proprio medico di famiglia o uno specialista. La dieta dei 5 giorni non è consigliata a chi soffre di patologie importanti come il diabete o alle donne in gravidanza.