Esplode ordigno artigianale, feriti 5 militari italiani in Iraq

Cinque militari italiani sono rimasti feriti in Iraq in seguito all'esplosione di un ordigno artigianale. I soldati fanno parte di un team misto di Forze Speciali italiane che stava svolgendo attivita' di addestramento per le Forze di Sicurezza irachene impegnate nella lotta al Daesh.

I cinque militari coinvolti dall'esplosione sono stati soccorsi ed evacuati con elicotteri USA che fanno parte della coalizione e trasportati in un ospedale Role 3 dove stanno ricevendo le cure del caso. Secondo quanto rende noto lo Stato Maggiore della Difesa, tre dei cinque militari sono in condizioni gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. Le famiglie sono state informate. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini sta seguendo "con attenzione e apprensione gli sviluppi della situazione. Guerini, subito messo al corrente della situazione dal capo di Stato Maggiore della Difesa, ha immediatamente informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio.

Il ministro, in queste ore di preoccupazione, esprime "la piu' profonda vicinanza alle famiglie e ai colleghi dei militari coinvolti".

