Modica, è morto Peppe Lucifora

E' morto Peppe Lucifora. Il suo corpo senza vita è stato trovato all'interno della sua abitazione in via XXIV Maggio al quartiere Dente a Modica. Peppe, aveva 58 anni, ed era molto conosciuto in città. Lavorava come cuoco all'Asp.

A trovare il corpo senza vita in casa sono stati i vigili del fuoco intervenuti sul posto dopo la richiesta di alcuni familiari che non avevano notizie da ieri. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Ancora non si conosce la causa del decesso.