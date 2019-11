Allerta meteo arancione: al momento scuole aperte a Modica, Scicli e Ragusa

I sindaci di Scicli, Modica e Ragusa sono in continuo contatto per valutare una eventuale chiusura delle scuole per domani , 11 novembre, per l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile. E’ quanto si legge in un post pubblicato alle ore 19 sulla pagina facebook del Comune di Scicli.

I sindaci non hanno ancora deciso la chiusura delle scuole per domani poiché l’avviso dell’allerta meteo diramato dalla Protezione Civile annuncia un peggioramento meteo solo dal pomeriggio di domani lunedì 11 novembre. Eventuali altri avvisi di chiusura delle scuole saranno pubblicati nelle pagine facebook dei tre comuni.