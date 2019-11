Allerta maltempo, scuole chiuse domani 11 novembre a Ispica e Pozzallo

Domani a Ispica e Pozzallo scuole chiuse per allerta meteo arancione per maltempo. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha annunciato pochi minuti fa, in un posto su Facebook, che domani, 11 novembre, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse per maltempo.

Anche il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie ha disposto la chiusura delle scuole. Inoltre in un posto su Facebook ha pubblicato un avvisoperlacittadinanza: Lunedì 11.11.2019 chiuse le scuole di ogni ordine e grado per allerta meteo. RISCHIO METEO-IDROGEOLOGICO E IDRAULICO. Dalle ore 00 alle 24 di domani 11/11/19. Allerta ARANCIONE nel nostro territorio: si raccomanda la massima prudenza e limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Numeri Utili:C.O.C: 0932.701801/0932.701806. Vigili Urbani: 0932.950502.