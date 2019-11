Tennis Tavolo, campionati regionali a Modica: date e giorni

Al via i campionati regionali di serie D2. Prima giornata ospitata dalla ASD TT Modica. Domenica 10 novembre, saranno 4 squadre e 14 gli atleti #gialloneri della Asd TT Modica a esordire nel campionato regionale di Serie D2.

Sarà proprio la società #giallonera le prime 3 giornate, in unico concentramento, a partire dalle ore 10.00, presso la Palestra della scuola elementare “Piano Gesù” di Modica Alta. E in una palestra gremita di atleti, racchette e palline, particolarmente importante sarà l’esordio, tra gli altri, dei due giovanissimi modicani: Rosario Drago e Salvatore Viola (classe 2009), che debutteranno in una gara ufficiale. Queste le parole della dirigenza Modicana: «Il percorso di educazione e crescita sportiva dei più piccoli ha sempre rappresentato una priorità per la nostra società. Ecco perché l’esordio dei due giovani di 10 anni rappresenta un motivo di orgoglio per tutto il movimento pongistico modicano. Attualmente sono una quindicina i ragazzi che hanno scelto la TT Modica per abbracciare lo sport del tennis tavolo e lanciare, nel mondo agonistico, due di piccoli atleti dalle più rosee speranze significa aver ottenuto un ottimo risultato, valorizzando il lavoro costante, assiduo e appassionato del tecnico Michele Blanco che da mesi si impegna quotidianamente per raggiungere questo obiettivo». Nella stessa giornata di domenica 10, le altre formazioni modicane saranno impegnate tutte in partite fuori casa, eccezion fatta per la TT Modica Quasimodo di Serie D1 che affronterà la Vi.ga.ro Siracusa ”A” tra le mura amiche.

La "prima squadra" di Serie C1 Nazionale Gir. R (con Cristian Modica, Mario Savoca, Benedetto Moltisanti) sarà di scena invece a Vittoria, per un appassionante derby ibleo con la ASD Tennistavolo Vittoria 1999 di Davide Sironi, Alberto Iurato e Salvo Sortino. In Serie C2 a Canicattini Bagni la compagine modicana dovrà esprimersi su alti livelli per avere la meglio sulla squadra di casa (appaiata a pari punti) e lottare per l’obiettivo della salvezza. Infine in Serie D1, i gialloneri Covato, Lonico, Agosta e Ugo, , dopo il turno di riposo, cercheranno invece di raccogliere punti importanti a Vittoria per accedere ai piani alti della classifica del girone E. Tutte le partite del week end delle squadre della Provincia di Ragusa:

Serie C1 Nazionale:

Dom 10/11 ore 10.00:

TT Vittoria 1999 (Blue Sky) – Asd TT Modica Don Alibrandi

Serie C2:

Sab 09/11 ore 16.00:

Scicli Sport – Asd TT Robur Noto “A”

Sab 09/11 ore 16.30:

Asd TT Vigaro Siracusa – Asd Eirene TT

Dom 10/11 ore 10.00:

Asd TT Canicattini – Asd TT Modica

Asd TT Vittoria 1999 (black) – Asd TT Robur Noto “B”

Serie D1 gir. D:

Dom 10/11 ore 10.00:

Asd Scicli Sport “B” - Vigaro Siracusa “B”

Asd TT Modica Quasimodo – Vigaro Siracusa “A”

Montes Infissi Ragusa - Asd Scicli Sport

Eirene TT Ragusa - Robur Noto

Serie D1 gir. E:

Dom 10/11 ore 10.00:

Asd TT Gela Giridoro - Asd Mazzarelli Smigo Arenas

TT Vittoria 1999 (Green) - A.p.s.d. Sirio

Studio Dea Vittoria Resurrezione – Asd TT Modica